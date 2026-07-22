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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: M3 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

M3 veröffentlicht voraussichtlich am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 20,09 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,19 Prozent erhöht. Damals waren 17,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 86,20 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 94,51 Milliarden JPY aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,84 JPY, gegenüber 72,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 393,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 351,36 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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