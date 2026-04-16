Erste Schätzungen: M3 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

M3 lädt voraussichtlich am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 14,07 JPY aus. Im letzten Jahr hatte M3 einen Gewinn von 11,69 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 90,49 Milliarden JPY gegenüber 79,38 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 74,90 JPY im Vergleich zu 59,62 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 355,59 Milliarden JPY, gegenüber 284,90 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at