Erste Schätzungen: M3 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

M3 gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 22,07 JPY. Dies würde einer Verringerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem M3 22,46 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll M3 in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 96,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 80,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 71,91 JPY, gegenüber 59,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 360,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 284,90 Milliarden JPY generiert worden waren.

