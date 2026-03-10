Erste Schätzungen: Maanshan Iron Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Maanshan Iron Steel wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,083 CNY gegenüber -0,300 HKD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 16,75 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 21,96 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 CNY aus, während im Fiskalvorjahr -0,660 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 78,44 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 58,76 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at