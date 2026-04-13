Mabuchi Motor Aktie
WKN: 874139 / ISIN: JP3870000001
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mabuchi Motor präsentiert Quartalsergebnisse
Mabuchi Motor präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,98 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,23 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Mabuchi Motor 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 48,65 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mabuchi Motor 46,96 Milliarden JPY umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 83,72 JPY je Aktie, gegenüber 105,90 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 208,59 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 200,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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