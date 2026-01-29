Mabuchi Motor Aktie
WKN: 874139 / ISIN: JP3870000001
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mabuchi Motor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mabuchi Motor präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass Mabuchi Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,62 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,01 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mabuchi Motor in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 48,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 50,11 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 80,50 JPY, gegenüber 50,51 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 195,06 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 196,21 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
