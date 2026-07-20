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WKN: 888353 / ISIN: US5543821012

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Macerich präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Macerich veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,29 Prozent auf 239,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,125 USD, gegenüber -0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 984,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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