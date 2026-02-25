Erste Schätzungen: Mach Natural Resources LP Representing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mach Natural Resources LP Representing wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 41,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 253,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mach Natural Resources LP Representing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 357,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,90 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 988,5 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at