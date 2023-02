Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mack-Cali Realty präsentiert in der voraussichtlich am 21.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,163 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mack-Cali Realty in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 80,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 88,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,492 USD je Aktie, gegenüber -1,097 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 292,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 329,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at