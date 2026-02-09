Mack-Cali Realty Aktie
WKN: 892485 / ISIN: US5544891048
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mack-Cali Realty präsentiert voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,052 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Mack-Cali Realty im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 271,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mack-Cali Realty Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Mack-Cali Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mack-Cali Realty Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Mack-Cali Realty Corp.
|16,64
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.