WKN: 892485 / ISIN: US5544891048

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mack-Cali Realty präsentiert voraussichtlich am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,052 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Mack-Cali Realty im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 70,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,16 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,250 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 286,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 271,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

