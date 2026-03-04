Erste Schätzungen: Macys legt Quartalsergebnis vor

Macys wird voraussichtlich am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,54 Prozent auf 7,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Macys noch 8,01 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,07 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,61 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 23,01 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at