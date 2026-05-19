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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Macys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Macys lässt sich voraussichtlich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Macys die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,031 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,77 Prozent auf 4,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 21,59 Milliarden USD im Vergleich zu 22,62 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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