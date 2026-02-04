Erste Schätzungen: Madrigal Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Madrigal Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,941 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Madrigal Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -2,710 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Madrigal Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 310,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 200,86 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,089 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -21,900 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 947,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 180,1 Millionen USD waren.

