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WKN DE: A1C4K9 / ISIN: INE511C01022

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Magma Fincorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Magma Fincorp wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,40 INR. Dies würde einem Zuwachs von 196,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Magma Fincorp 0,810 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,80 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Magma Fincorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,36 Milliarden INR aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,22 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,270 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 39,63 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 40,47 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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