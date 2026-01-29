Erste Schätzungen: Magna präsentiert Quartalsergebnisse

Magna lädt voraussichtlich am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,50 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 152,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Magna in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,61 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,86 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,43 CAD, gegenüber 4,82 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 57,84 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 58,69 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at