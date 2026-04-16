Erste Schätzungen: Magna stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magna wird voraussichtlich am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,750 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Magna mit einem Umsatz von insgesamt 14,09 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,28 CAD, während im vorherigen Jahr noch 4,09 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,30 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 58,76 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at