Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Magna vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Magna veröffentlicht voraussichtlich am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Magna noch 1,87 CAD je Aktie eingenommen.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,72 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,98 Milliarden CAD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,42 CAD im Vergleich zu 4,09 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 58,60 Milliarden CAD, gegenüber 58,76 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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