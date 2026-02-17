MagnaChip Semiconductor Aktie

MagnaChip Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C1SD / ISIN: US55933J2033

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: MagnaChip Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse

MagnaChip Semiconductor lädt voraussichtlich am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,320 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 34,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 40,5 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,660 USD im Vergleich zu -1,440 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 178,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 230,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

