Erste Schätzungen: Magnite informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Magnite präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,248 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 173,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Magnite für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 179,2 Millionen USD aus.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,06 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 746,8 Millionen USD, gegenüber 714,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at