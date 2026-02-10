Magnite Aktie
Erste Schätzungen: Magnite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magnite lässt sich voraussichtlich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Magnite die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Magnite 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 194,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Magnite 194,0 Millionen USD umsetzen können.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,876 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 668,7 Millionen USD, gegenüber 668,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
