09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Maha Energy (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Maha Energy (A) wird voraussichtlich am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,008 USD gegenüber -0,380 SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 2,9 Millionen USD für Maha Energy (A), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,022 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,370 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 8,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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