Erste Schätzungen: Mahindra CIE Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mahindra CIE Automotive präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,70 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,44 INR erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,73 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Mahindra CIE Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,63 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,78 INR im Vergleich zu 21,83 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 102,80 Milliarden INR, gegenüber 94,06 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at