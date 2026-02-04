Erste Schätzungen: Mahindra CIE Automotive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mahindra CIE Automotive wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 5,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mahindra CIE Automotive ein EPS von 4,88 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 23,78 Milliarden INR – ein Plus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra CIE Automotive 21,10 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,73 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 21,81 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 93,77 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 89,64 Milliarden INR waren.

