Mahindra Lifespace Developers Aktie

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WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mahindra Lifespace Developers äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,90 INR gegenüber 5,04 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 1252,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 92,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,63 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,63 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,56 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,72 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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