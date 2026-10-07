Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mahindra Lifespace Developers wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,30 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mahindra Lifespace Developers noch 2,47 INR je Aktie eingenommen.

Mahindra Lifespace Developers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 541,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,72 INR aus. Im Vorjahr waren 14,64 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 15,38 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 11,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at