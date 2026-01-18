Mahindra Lifespace Developers Aktie

Mahindra Lifespace Developers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018

18.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mahindra Lifespace Developers äußert sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Lifespace Developers -1,330 INR je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,61 Milliarden INR – ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra Lifespace Developers 1,67 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,94 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,63 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,28 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

