Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Mahindra Lifespace Developers äußert sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Lifespace Developers -1,330 INR je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,61 Milliarden INR – ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra Lifespace Developers 1,67 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,94 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,63 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,28 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,72 Milliarden INR im Vorjahr.
