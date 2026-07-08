Mahindra Lifespace Developers Aktie

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WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mahindra Lifespace Developers wird voraussichtlich am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,80 INR je Aktie gegenüber 2,93 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,42 Milliarden INR – ein Plus von 1282,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra Lifespace Developers 319,7 Millionen INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,38 INR je Aktie, gegenüber 14,64 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 13,92 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 11,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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