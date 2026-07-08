Mahindra Lifespace Developers Aktie
WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018
|
08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mahindra Lifespace Developers wird voraussichtlich am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,80 INR je Aktie gegenüber 2,93 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,42 Milliarden INR – ein Plus von 1282,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mahindra Lifespace Developers 319,7 Millionen INR erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,38 INR je Aktie, gegenüber 14,64 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 13,92 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 11,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mahindra Lifespace Developers Ltd
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Mahindra Lifespace Developers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.02.26
|Ausblick: Mahindra Lifespace Developers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Mahindra Lifespace Developers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Mahindra Lifespace Developers Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Mahindra Lifespace Developers Ltd
|359,00
|-3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.