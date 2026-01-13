Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie
WKN DE: A1KC90 / ISIN: INE774D01024
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Mahindra Mahindra Financial Services legt Quartalsergebnis vor
Mahindra Mahindra Financial Services lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,22 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mahindra Mahindra Financial Services 7,23 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 48,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,99 Milliarden INR umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 34 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,95 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,82 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 98,22 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 186,11 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
