Erste Schätzungen: Mahindra Mahindra Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mahindra Mahindra Financial Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,05 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,01 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,06 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Mahindra Mahindra Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 27,41 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 45,32 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,70 INR, wohingegen im Vorjahr noch 20,88 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 28 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 114,98 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 210,73 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at