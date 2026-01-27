Erste Schätzungen: Mahindra Mahindra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mahindra Mahindra wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,362 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mahindra Mahindra in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 4,31 Milliarden USD im Vergleich zu 4,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD im Vergleich zu 1,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich bei 15,70 Milliarden USD, gegenüber 18,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at