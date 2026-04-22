Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Main Street Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Main Street Capital gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Main Street Capital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,31 USD je Aktie gewesen.
Main Street Capital soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie, gegenüber 5,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 595,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 644,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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