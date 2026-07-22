Erste Schätzungen: Main Street Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Main Street Capital äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,948 USD je Aktie gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Main Street Capital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 144,2 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,81 USD im Vergleich zu 5,52 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 583,3 Millionen USD, gegenüber 644,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at