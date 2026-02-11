Erste Schätzungen: Main Street Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Main Street Capital wird sich voraussichtlich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,02 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Main Street Capital 1,97 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Main Street Capital mit einem Umsatz von insgesamt 142,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,73 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 563,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 610,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

