MAIRE Aktie
WKN DE: A1W0E6 / ISIN: IT0004931058
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MAIRE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MAIRE lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MAIRE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MAIRE noch 0,200 EUR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,87 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MAIRE einen Umsatz von 1,68 Milliarden EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,912 EUR, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 7,62 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,96 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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