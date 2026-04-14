MAIRE Aktie
WKN DE: A1W0E6 / ISIN: IT0004931058
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MAIRE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MAIRE präsentiert in der voraussichtlich am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,220 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MAIRE noch 0,190 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll MAIRE 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,84 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MAIRE 1,69 Milliarden EUR umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,923 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,800 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 7,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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14.04.26
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