Makino Milling Machine Aktie

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WKN: 858000 / ISIN: JP3862800004

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Makino Milling Machine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Makino Milling Machine präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 172,94 JPY. Im Vorjahresquartal waren 53,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,40 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 53,55 Milliarden JPY aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1095,82 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 897,49 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 284,55 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 261,18 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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