Erste Schätzungen: Makino Milling Machine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Makino Milling Machine äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 297,09 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Makino Milling Machine 166,04 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,42 Milliarden JPY. Dementsprechend geht der Experte bei Makino Milling Machine für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 67,57 Milliarden JPY aus.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 852,73 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 613,17 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 248,30 Milliarden JPY, gegenüber 234,22 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at