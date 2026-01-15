Makino Milling Machine Aktie

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Makino Milling Machine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Makino Milling Machine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Makino Milling Machine im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1278,10 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 202,43 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 5,85 Prozent auf 64,10 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 837,77 JPY, gegenüber 613,17 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 245,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 234,22 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

