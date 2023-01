Erste Schätzungen: Makino Milling Machine zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Makino Milling Machine lädt voraussichtlich am 31.01.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 172,14 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 65,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 103,81 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 56,50 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 592,98 JPY je Aktie, gegenüber 499,23 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 227,53 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 186,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at