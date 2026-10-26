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WKN DE: A3EWDL / ISIN: FI4000552526

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Mandatum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mandatum wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen, dass Mandatum für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,066 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Mandatum nach der Prognose von 1 Analyst 46,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 90,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 474,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,250 EUR im Vergleich zu 0,310 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 282,0 Millionen EUR, gegenüber 1,27 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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