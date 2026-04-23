Erste Schätzungen: Mandatum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mandatum äußert sich voraussichtlich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mandatum im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,063 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 69,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 45,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 145,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,300 EUR, gegenüber 0,310 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 296,0 Millionen EUR im Vergleich zu 1,27 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at