Erste Schätzungen: Manhattan Associates legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Manhattan Associates wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,62 Prozent auf 287,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Manhattan Associates noch 272,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,36 USD aus. Im Vorjahr waren 3,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at