Erste Schätzungen: Manhattan Associates stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manhattan Associates stellt voraussichtlich am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,12 USD. Dies würde einem Zuwachs von 31,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Manhattan Associates 0,850 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 273,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 262,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at