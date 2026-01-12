Erste Schätzungen: Manhattan Associates stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Manhattan Associates wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Manhattan Associates noch 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,49 Prozent auf 264,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 255,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,98 USD, gegenüber 3,51 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at