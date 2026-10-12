Erste Schätzungen: Manhattan Associates zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manhattan Associates lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Manhattan Associates noch 0,960 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 297,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Manhattan Associates einen Umsatz von 275,8 Millionen USD eingefahren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 1,08 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at