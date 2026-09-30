MANI Aktie

MANI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 693539 / ISIN: JP3869920003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: MANI öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MANI wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 14,19 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,95 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll MANI nach den Prognosen von 6 Analysten 8,58 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,69 Milliarden JPY umgesetzt worden.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,42 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 47,14 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 33,00 Milliarden JPY, gegenüber 29,97 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MANI INCShs

mehr Nachrichten

Analysen zu MANI INCShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MANI INCShs 1 461,00 -0,48% MANI INCShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen