Erste Schätzungen: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MANI öffnet voraussichtlich am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 19,98 JPY gegenüber 13,34 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,59 Milliarden JPY gegenüber 7,47 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,49 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 47,14 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,31 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,97 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at