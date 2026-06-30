MANI Aktie
WKN: 693539 / ISIN: JP3869920003
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30.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: MANI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MANI öffnet voraussichtlich am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 19,98 JPY gegenüber 13,34 JPY im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,59 Milliarden JPY gegenüber 7,47 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,49 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 47,14 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,31 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 29,97 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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