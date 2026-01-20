Erste Schätzungen: Mankind Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mankind Pharma äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 12,04 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,45 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,82 Milliarden INR gegenüber 32,30 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 48,65 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 49,28 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 144,93 Milliarden INR, gegenüber 122,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at