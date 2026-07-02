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WKN: 881964 / ISIN: US56418H1005

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Manpower gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Manpower stellt voraussichtlich am 16.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,951 USD gegenüber -1,440 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Manpower nach den Prognosen von 8 Analysten 4,73 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,52 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 18,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,96 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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