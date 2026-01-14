Erste Schätzungen: Manpower legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Manpower lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,819 USD gegenüber 0,470 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,63 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Manpower einen Umsatz von 4,40 Milliarden USD eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD, gegenüber 3,01 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 17,88 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,85 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at